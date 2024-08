Parigi 2024 i Giochi dell’odio | si indaga per le minacce di morte al direttore della cerimonia d’apertura L’intelligence segue la pista russa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Davvero senza pace, questidi: sono ormai diventati l’obiettivo preferito dell’intolleranza destrorsa e degli ambienti più conservatori per la loro organizzazione “liberal”, per i suoi reiterati messaggi di “libertà, eguaglianza e fratellanza” ma soprattutto perché offrono visibilità planetaria al mondo Lgbt, in gran parte del pianeta perseguito e represso. Non si sono ancora placate le polemiche (pretestuose e soprattutto italiote) sul casopugile algerina Imane Khelif, accusata di essere iperandrogina (ma da sei anni compete regolarmente a livello internazionale), che scoppia clamorosamente quello di Thomas Jolly, ilartisticogenialeolimpica, pure lui sotto il fuoco di pesanti critiche da parte degli ambienti tradizionalisti cattolici e da quelli delle destre per aver incluso nell’evento drag queens.