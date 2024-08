Parigi 2024 Germani e Bertuzzi | La medal race ci riempie di orgoglio L’esperienza ci servirà per il futuro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Una splendidaconclusa al secondo posto non basta a Janae Giorgiaper finire sul podio nella 49er FX delle Olimpiadi di. La coppia azzurra chiude la rassegna a cinque cerchi al quinto posto, un piazzamento di prestigio. “Per noi si conclude una splendida esperienza – è il commento diaffidato a Sportvela –. In queste Olimpiadi abbiamo potuto vivere emozioni davvero intense e il risultato di oggi cidi. Tutto questoper il: abbiamo l’obiettivo di migliorarci sempre e questo è un gradino importante del nostro percorso di atlete. La dedica è per tutti quelli che in questi anni ci sono stati vicini: i nostri cari e tutti quelli che hanno permesso il nostro sviluppo tecnico. È grazie a loro che oggi siamo arrivate fino a qui”.