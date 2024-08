Omicidio di Pierina Paganelli trovata una lettera di Dassilva indirizzata alla moglie | Ti chiedo scusa per quello che ho fatto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si infittisce il mistero attornomorte di, la 78enne testimone di Geova uccisa nel garage del condominio di via Del Ciclamino dove viveva. Durante la prima visita di Valeria Bertolucci al marito Luis– l’unico indiziato per l’della donna – nel carcere di Rimini, sarebbe stato trovato un foglio accartocciato. Nel corso della prima visita a, la polizia penitenziaria avrebbe sequestrato una lungadel detenutoproprioconsorte nella quale l’uomo chiederebbe“perche ha”. Il foglio appallottolato sarebbe stato rinvenuto dagli agenti durante le perquisizioni di prassi per le visite ai detenuti. Sono due le ipotesi che gli inquirenti hanno preso in considerazione per spiegare il contenuto del messaggio, laha infatti grande valore per il proseguo delle indagini.