Olimpiadi di Parigi 2024 il Setterosa sfata il tabù Grecia | è vittoria per 12-8

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto– Era necessario battere laper avvicinare gli importanti quarti di finale di pallanuoto femminile, alledi. E il, con una prova di grande cuore e carattere, ha superato le avversarie elleniche per 12-8. E’ unche le Azzurre rompono. Laera sempre stata un’avversaria ostica e aveva sempre trovato lacontro le ragazze tricolori (come riporta federnuoto.it ‘semifinale degli Europei di Spalato 2022 (12-9), nella fase a girone ai Mondiali di Fukuoka 2023 (16-12) e quest’anno nella finale per il terzo posto (7-6) agli Europei di Eindhoven e ai quarti di finale (14-12) ai Mondiali di Doha’). La prossima partita in calendario è quella con la Spagna, che sino ad ora è una squadra imbattuta. Il match si svolgerà domenica, come ultima giornata del Girone B dell’Italia di Coach Silipo.