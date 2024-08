MotoGp Gp Silverstone Marquez | Peggiori prove libere di tutto l’anno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) “L’unica cosa che possiamo salvare è la posizione, credo sia il peggior venerdì del”. Queste le parole di Marc, pilota del team Gresini, il quale partirà dal Q2 nelle qualifiche del sabato del Gp di Gran Bretagna a. Per il pilota di Cervera però le note liete finiscono qui. Per tutta la mattinata di, lo spagnolo è apparso in difficoltà in sella alla GP23 e di certo la caduta non ha aiutato a trovare feeling. La riprova è il decimo tempo delle prequalifiche, che ha qualificato Marc ma per il rotto della cuffia. “C’è ancora tanto da lavorare per arrivare alle posizioni che contano. Quinta o sesta posizione, più in là non guardiamo. Siamo a oltre mezzo secondo di passo dalla vetta e dobbiamo cercare di avvicinarci. Peccato per la caduta, non mi sentivo al massimo”, conclude