Matilde Galli chi è la fidanzata del tennista Flavio Cobolli

(Di venerdì 2 agosto 2024)conquista i quarti di finale del torneo Atp 500 di Washington. Negli ottavi il 22enne fiorentino numero 48 al mondo ha battuto il 25enne spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.44) per 1-6 7-6(7/0) 7-6(9/7) e oggi pomeriggio affronterà il 19enne americano Alex Michelsen (n.60), che sul cemento del ‘Mubadala Citi Dc Open’ aveva eliminato nei sedicesimi Mattia Bellucciè ladi. ll, classe 2002, non è riuscito ad andare alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma nel frattempo si è qualificato ai quarti di finale all’ATP di Washington. Non si hanno molte informazioni sulla ragazza, ma pare che i due siano fidanzati dal tre anni e che lei lo accompagni durante tutti i match importanti, facendogli sentire il suo amore. Sui social ci sono diversi scatti di coppia e i due appaiono complici e innamorati.