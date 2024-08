Le telenovelas più amate degli anni ‘80 e ‘90 | quali riguardare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Questa frase spesso è al centro delle trame di molte serie romantiche ma anche il legame tra lenegli‘80 e ‘90 e le soap opera in onda in questi. Perché se 30/40fa erano le produzioni argentine e sudamericane ad incollare il pubblico davanti alla tv, nel 2024 sono quelle turche a provocare lo stesso effetto. E un altro elemento in comune c’è: i milioni di spettatori che seguivano, negliOttanta e Novanta, le sfortune in amore delle eroine della platea tv. Topazio Ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, Grecia Colmenares era uno dei volti simbolo delledi successo in quegli. Partiamo da “Topazio” con le sue 181 puntate. Al centro della storia, lo scambio di culle tra una famiglia ricca e una povera.