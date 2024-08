La vendetta iraniana è solo questione di tempo Biden avvisa Netanyahu e gli promette appoggio anche se lo accusa di aver messo a rischio le trattative di pace

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024) Prima una tirata d’orecchi a Benjaminperché l’omicidio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, colpito da un missile a Teheran, in Iran, “non aiuta gli sforzi per garantire un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza”, poi la promessa che in ogni caso gli Stati Uniti saranno in prima linea a difendere Israele in caso di una più che probabile. Il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe, non le manda a dire al primo ministro di Israele, con cui ha avuto un colloquio telefonico “molto acceso”, perché sa bene che questa volta è stata superata una “linea rossa” che rischia di far definitivamente deflagrare il conflitto mediorientale. “Ladi” Del resto, come riferito da tre fonti americane ad Axios, l’amministrazioneè convinta che l’Iran attaccherà Israele nei prossimi giorni.