Il turista francese aggredito dall’orsa Kj1 | Sono addolorato e mi sento in colpa voleva solo proteggere i suoi cuccioli

(Di venerdì 2 agosto 2024) “davveroche il nostro incontro le sia costato la vita. Miin, lei”. Lo ha detto Vivien Triffaux , il 43enneche è statoKj1 nei boschi sopra Dro lo scorso 16 luglio, in un’intervista a T Quotidiano. “Avrei sperato che si potessero trovare compromessi che garantissero la sicurezza delle persone, senza però mettere a rischio la preservazione della biodiversità”, ha aggiunto. Il 43enne, da qualche giorno ha fatto ritorno in Francia, ma non ha smesso di seguire da vicino la vicenda dell’orsa che lo aveva. Con due provvedimenti, il Tar aveva bloccato l’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento per l’abbattimento dell’orsa Kj1.