Dopo l’addio alla Boxe Angela Carini sarà nel cast del Grande Fratello?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto daneldel?, L’ex promessa dellaitaliana,, ha scosso il mondo dello sport con la sua decisione di ritirarsi improvvisamente dal ring. Un addio amaro, segnato da un incontro durato meno di un minuto, che ha lasciato un segno indelebile nella sua carriera.dice addio all, nel suo futuro c’è il? La notizia del ritiro diha fatto il giro d’Italia, suscitando reazioni contrastanti. In pochi mesi, laur è passata dall’essere considerata una delle più promettenti atlete italiane a un personaggio controverso. A differenza di altre campionesse, come Rossella Fiamingo, più volte etichettata come “l’amica di Diletta Leotta”,è stata al centro del dibattito per le sue prestazioni sul ring e le sue dichiarazioni post-match.