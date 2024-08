Covid e Danni Cognitivi | Perdita di Memoria e Calo del QI tra i Sintomi Tardivi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano - Un nuovo studio delle università di Oxford e Leicester rivela che idel-19 possono includere gravi problemi. La ricerca, pubblicata su Lancet Psychiatry, ha messo in luce effetti preoccupanti come la riduzione del quoziente intellettivo (QI) e ladi, che persistono anche a distanza di anni dall'infezione.e Impatti a Lungo Termine L'analisi, condotta su 475 partecipanti, ha dimostrato che anche dopo tre anni dall'infezione da SARS-CoV-2, i soggetti presentano unsignificativo delle prestazioni cognitive rispetto ai valori normali per la loro età. In particolare, è stato rilevato un abbassamento del QI di circa dieci punti. Altricomuni includono difficoltà di, ansia, affaticamento e depressione.