Conferenza di presentazione di Rafa Marin | Un sogno che si realizza giocare in un grande club come il Napoli

Conferenza stampa di Di Lorenzo, nuovo difensore del Napoli. Aggiornamenti in tempo reale da Castel di Sangro. La conferenza stampa di Di Lorenzo, nuovo difensore del Napoli, si sta svolgendo al Teatro Tosti di Castel di Sangro, sede del ritiro estivo della squadra allenata da Conte. Le prime dichiarazioni di Di Lorenzo: "Tutte le squadre sono diverse, con Conte imparerò molto, sarà un allenatore che mi aiuterà a crescere nel presente e nel futuro. All'Alaves si giocava per la salvezza, qui è tutto diverso, il mister ci chiede di attaccare di più".