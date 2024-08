Comune e Città del Ragazzo uniti | Così formiamo nuovi tecnici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) LadelFerrara - Centro Studi Opera Don Calabria - con il patrocinio deldi Portomaggiore, sta per avviare un nuovo percorso di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) per formare deidi disegno e della progettazione per l’Industria 4.0. E’ una figura molto richiesta dal mercato del lavoro, in grado di intervenire nel processo di sviluppo del prodotto meccanico attraverso la sua progettazione, prototipazione 3D e la sua produzione finale. Il percorso formativo avrà la durata complessiva di 800 ore, di cui 400 di aula/laboratorio e 400 ore di formazione in azienda in apprendistato di primo livello. Il corso IFTS è patrocinato daldi Portomaggiore, sempre più attivo nelle politiche per il lavoro del proprio territorio, sulla base di richieste specifiche delle aziende portuensi.