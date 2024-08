Cipess Cerreto FdI | Grazie a Governo Meloni e Fitto pioggia di finanziamenti per Caserta e Benevento

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma.diper. “Ringrazio iled il Ministroperché ilha approvato l’ assegnazione di 1,9 miliardi di euro del FSC 2021-2027 in favore della Regione Campania per l’avvio di 81 progetti strategici che interessano i settori dell’Ambiente, dei Trasporti e della Cultura. Molti sono gli interventi che interessano la provincia di, tra i quali la bonifica della Cava purgatorio nel comune di Capua per 300.000, bonifica per la messa in sicurezza dell’ex discarica sita nella località La selva in Sessa Aurunca per 4.500.000, messa in sicurezza dell’area discarica abusiva ex Pozzi Ginori in Calvi Risorta per 12.742.675, 77, completamento della rete fognaria e adeguamento impianti di depurazione per 34.158.