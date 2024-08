Chiede l’aiuto a due influencer per perseguitare l’ex | Ammazzati così evito di farlo io

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il copione purtroppo è sempre lo stesso: lei che lascia lui per l’eccessiva gelosia e lui che inizia a perseguitarla e a stalkerizzarla, minacciandola spesso di morte. Teatro dell’ennesimo caso di stalking è Catania, dove un 24enne del posto è stato arrestato e si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La rottura e poi le persecuzioni alSecondo le indagini dei carabinieri tra i due ragazzi ci sarebbe stata una relazione di 9 mesi, al termine dei quali lei avrebbe deciso di porre fine al loro rapporto sentimentale per le sue continue aggressioni verbali e per l’eccessiva gelosia. Rottura che non sarebbe stata accettata dal 24enne, che avrebbeiniziato a inviare alla sua ex messaggi minacciosi, costringendola a bloccarlo.