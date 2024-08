A Brescia un altro infortunio sul lavoro | 40enne schiacciato da un muletto è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Unsulnelle aziende lombarde: verso le 13.29 a Mura, in provincia di, una persona è stata mentre stava lavorando. L’incidente si è verificato presso l’azienda Raffmetal, specializzata in leghe in alluminio di qualità in colata continua da materie prime riciclate. L’uomo, di 40 anni, è stato trasferito in codice rosso alla Poliambulanza dicon l’elisoccorso a causa dei gravi traumi da schiacciamento dell’arto inferiore. Il collega del ferito, conducente del, di 61 anni, non ha riportato traumi ma è stato comunque portato all’ospedale Gavardo, in codice verde per accertamenti. Oltre elisoccorso e l’auto infermieristica sono intervenute due ambulanze, i carabinieri e ATS.