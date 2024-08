Vision | Kevin Feige conferma che lo showrunner di Star Trek | Picard realizzerà la serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024)che lodilaWandaha generato più sequel di qualsiasi altraTV Disney+. La storia della Strega Scarlatta è proseguita in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, mentre a settembre uscirà Agatha All Along. Guardando ancora più lontano nel futuro, sta prendendo forma una nuovaTV sue che promette di riprendere la storia dell’androide dopo la sua resurrezione da parte dello S.W.O.R.D., anche se senza le sue emozioni. Il progetto, inizialmente intitolatoQuest, sembra ora si intitolerà semplicemente. A riguardo, è opinione diffusa che vedremo il Vendicatore creare una nuova famiglia di androidi simile alla pluripremiatadi fumettidi Tom King.