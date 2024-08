Temptation Island Lino sbotta contro Martina | scatta la minaccia VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 agosto 2024) News Tv.”. Nonostante l’edizione sia terminata da circa una settimana, il reality show fa ancora discutere. Le coppie si lanciano frecciatine sui social e nelle ultime oreGiuliano eDe Iannon sono stati protagonisti di un botta e risposta. (Continua) Leggi anche: “”, ex coppia del programma ha avuto una figlia Leggi anche: Raul Bova e Rocio al settimo cielo: la dedica di lei fa sognare Le coppie di “” 2024 Quest’anno è andata in onda la dodicesima edizione di ““, reality show condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Le sette coppie erano formate da: Siria e Matteo, Jenny e Tony,e Raul, Alex e Vittoria, Luca e Gaia, Alessia e, Christian e Ludovica. È stata un’edizione di certo non positiva per le coppie partecipanti.