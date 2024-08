Tari 200mila euro di agevolazioni Bando per assegnare i contributi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Duecentomilaper le. La giunta comunale ha dato il via alperquestistanziati, in base alle indicatori Isee. Le domande potranno essere presentate da oggi, 1° agosto al 15 settembre. Nel dettaglio, la riduzione per laper il 2024 è del 90 per cento per un valore Isee, compreso tra 0 e 3mila, del 70 per cento per un valore Isee, tra 3.000,01 e 5mila, del 50 per cento per un valore Isee, tra 5.000,01 e 12mila. "Questa amministrazione dimostra ancora una volta di stare a fianco dei più deboli", ha detto il vicesindaco Riccardo Meloni, titolare nelle deleghe al Bilancio. Talee tale entità sono stati possibili grazie all’ok all’assestamento di bilancio, avvenuta nel consiglio comunale di martedì, nel quale è stato applicato l’avanza del Comune, che ammontava a 3,4 milioni di