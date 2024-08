Riccardo Scamarcio torna nella sua Riviera | Il mio amore smisurato per voi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Rimini, 1 agosto 2024 – Amatissimo dal grande pubblico,questa sera sarà ospite di Arena Cinepalace con il regista Stefano Mordini, per presentare Race for glory, film di successo internazionale che lo vede protagonista e produttore. L’appuntamento è per le 21.30 all’Urban Parc (Parco degli Olivetani). Per l’occasione il celebre attore rispolvera i ricordi delle estati trascorse tra Rimini e Riccione.Perché ha scelto di girare questo film? “Anni fa in un documentario avevo visto la storia della Lancia 037 e del Campionato del mondo di rally del 1983, che vede il manager sportivo Cesare Fiorio, interpretato da me, compiere un’impresa impossibile. Da produttore ed editore di cinema mi è sembrata una storia perfetta da far conoscere.