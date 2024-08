Questa immagine non mostra una protesta della squadra olimpica israeliana alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il 27 luglio 2024 su Facebook è stata pubblicata una foto di alcune nuotatrici che in una piscina formano con i propri corpi la scritta «Bring Them Home, Now!» (in italiano, «Portateli a casa, ora! »). Secondo chi l’ha condivisa, la scena mostrerebbe una coreografiain risposta al divieto «di indossare le spille #PortaliAcasa ai Giochi di #2024». Il riferimento è allo slogan usato dall’organizzazione “The Hostages and Missing Families Forum”, formata da cittadini israeliani, che chiede di riportare a casa le persone sequestrate durante l’attacco del 7 ottobre 2023 del gruppo estremista palestinese Hamas contro Israele, che ha causato oltre mille morti. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa.