Prime mosse lilla affidate a De Rose le scelte tecnico-amministrative

(Di giovedì 1 agosto 2024) In attesa di conoscere l’esito dell’iscrizione del Legnano calcio in Eccellenza, l’Ac Legnano ufficializza la nomina di responsabile dell’area tecnica e amministrativa del Club di Alessandro De(nella foto). Il neo dirigentericoprirà il ruolo di Chief technical officer (Cto) con delega completa ed affiancherà l’attuale Consiglio direttivo gestendo in modo strutturale ed autonomo tutti gli aspetti di natura tecnica ed amministrativa dell’AC Legnano. De, da più di vent’anni nel mondo del calcio, vanta esperienze importanti in Italia ed all’estero. Ha lavorato nel settore giovanile del Cosenza e, tra le altre, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo all’Acireale, al Gallipoli, alla Palmese, al Corigliano ed al Capo Rizzuto.