Pagelle nuoto Olimpiadi 2024 | Razzetti non si ferma più! Deplano fa sognare nei 50 stile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)Alberto7.5 – Non sono tanti i nuotatori azzurri che hanno raggiunto tre finali individuali ai Giochi Olimpici. Completa il cerchio con qualche sofferenza nella semifinale dei 200 misti. la stanchezza è inevitabile ma lui getta il cuore oltre l’ostacolo e strappa l’ennesima qualificazione. Leonardo7.5 – Personale migliorato di un decimo e si sogna. Resta in scia di due super campioni come McEvoy e Proud e entra in finale con il terzo tempo. Ora tutto quello che viene è buono ma dovesse migliorarsi ulteriormente potrebbe accadere l’inimmaginabile Lorenzo Zazzeri 6 – Il sogno di ripetere la finale olimpica tre anni dopo Tokyo si infrange al termine di una semifinale in cui non tutto funziona al meglio ed esce un tempo superiore a quello del mattino che aveva lasciato ben sperare. Margherita Panziera 4.