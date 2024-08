Omicidio di Sharon Verzeni l’attesa per l’autopsia | cosa sappiamo finora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 1 agosto 2024 – Sarà eseguita nella tarda mattinata di oggi, nella camera mortuaria dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, l'autopsia sul corpo di, la donna di 33 anni uccisa lunedì notte mentre camminava sola in via Castegnate a Terno d'Isola. Il sostituto procuratore Emanuele Marchisio ha incaricato il medico legale Matteo Marchesi: l'esame esterno della vittima ha rivelato sei coltellate, mentre l'autopsia di oggi dovrà verificare se ce ne siano altre, quale di esse è stata letale e poi in quale ordine sono state inferte, e se la donna abbia cercato di difendersi dal suo aggressore. Si cercano, inoltre, eventuali tracce lasciate dall'assassino sul corpo e sui vestiti di