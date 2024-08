Olimpiadi J K Rowling | Angela Carini ha subito un’ingiustizia brutale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 1 agosto 2024) Interviene anche J.K.– la scrittrice che ha creato il mondo di Harry Potter – sul caso dell’incontro di boxe tra l’azzurrae l’atleta intersessuale algerina Imane Khelif, conclusosi con il ritiro dell’italiana ai Giochi. “Ledi Parigi saranno per sempre offuscate dallaingiustizia fatta a”, ha detto, paladina della difesa di una linea distintiva biologica fra donne e uomini. “A una giovane pugile è stato appena portato via tutto ciò per cui aveva lavorato e si era allenata perché è stato permesso a un maschio di salire sul ring contro di lei”, ha spiegato. Il caso ha fatto il giro del mondo e ha acceso il dibattito politico, con la destra italiana che si è schierata dalla parte dell’atleta azzurra.