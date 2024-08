Olimpiadi di Parigi 2024 giovedì 1 agosto | orari finali e gare degli Azzurri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1?– I Giochi Olimpici dipronti a dare il via all’attesissima competizione di atletica leggera. Il sesto giorno disarà particolarmente ricco di emozioni, con ben 62 medaglie in palio in questa disciplina tanto amata dal pubblico. Nel dettaglio, l’Italia potrà contare su 76 atleti impegnati nelle diverse specialità dell’atletica, pronti a dare il massimo. Grandi attese sono riposte sugliMatteo Stano e Antonella Palmisano, entrambi medaglia d’oro a Tokyo 2020. Un loro bis sarebbe davvero storico e contribuirebbe a rendere ancora più indimenticabile questa edizione dei Giochi Olimpici. La marcia è una delle discipline che maggiormente esaltano lo spirito olimpico, richiedendo agli atleti non solo una eccezionale preparazione fisica, ma anche una grande forza mentale e determinazione.