Olimpiadi choc dopo la gara di Triathlon | malori improvvisi tra gli atleti

(Di giovedì 1 agosto 2024) Levanno avanti e continuano le polemiche per quanto riguarda le acque della Senna.i due allenamenti annullati e il rinvio delle gare in programma martedì a causa del forte inquinamento, ieri sono andate in scena le prime due prove di, maschile e femminile a Parigi. Unamassacrante per gliche hanno accusato. Leggi anche:di Parigi, chi è la pugile trans che sfiderà l’italiana Carini Leggi anche: “Cosa c’è nella scatola”, svelato il regalo consegnato sul podio agliOlimpiciladiLe immagini del canadese Tyler Mislawchuk sono subito diventate virali. L’atleta 29enneaver chiuso col tempo di 1:44:25 al nono posto in classifica, visibilmente esausto, si è subito buttato a terra e ha iniziato a vomitare in maniera abbondante.