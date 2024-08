Nuoto bene Zazzeri Deplano e Razzetti nelle batterie olimpiche Niente Finale per la 4×200 sl femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Andata in archivio la sesta giornata dialla Paris La Defense Arena, la casa dela queste Olimpiadi di Parigi 2024. Il programma ha preso il via con le heat dei 200 dorso femminiliquali era presente anche Margherita Panziera. La primatista italiana della distanza ha nuotato un tempo molto lontano dal proprio best time, toccando la piastra in 2:11.60, distantissima dal 2:05.56 (datato 2021). Si temeva che la forma non fosse delle migliori e la vasca francese ha confermato queste sensazioni. Le migliori tutte agilmente in semi, come la campionessa olimpica in carica, Kaylee McKeown (primatista del mondo) in 2:08.89 (terza nell’overall) e l’americana Regan Smith (sesta in 2:09.61 nell’overall). È tra loro due in particolare che l’attenzione è catalizzata, considerando quanto è accaduto nei 100 dorso.