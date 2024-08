Nuoto Alberto Razzetti convince nelle batterie dei 200 misti alle Olimpiadi e approda in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)è tornato questa mattina in acqua per affrontare ledei 200uomini nel sesto giorno di gare a questedi Parigi 2024. Nella Paris La Defense Arena, la casa dela questi Giochi, la performance del ligure è stata buona, rappresentata dal crono di 1:58.00 abbastanza in gestione. L’azzurro, inserito nella medesima heat del britannico Duncan Scott e del fuoriclasse francese Leon Marchand, ha accusato un gap importante nella frazione a dorso, ma poi è rientrato bene in quella rana. Nell’ultima vasca, a stile libero, si sono un po’ tutti controllati e l’azzurro ha toccato la piastra nella consapevolezza di aver timbrato il cartellino. Stesso discorso valido anche per Scott e Marchand, con il britannico (1:57.77) a precedere il transalpino (1:57.86). Il migliore di tutti nell’overall è stato il giapponese Daiya Seto in 1:57.