Non superò il gender test ai mondiali A Parigi sfiderà l’azzurra Carini Il governo | Così la lotta è impari

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alle Olimpiadi dile polemiche non smettono di prendersi la scena. Ora scoppia il caso Imane Khalif. L’atleta algerinaoggiAngelanel torneo di boxe, categoria welter. Mentre venerdì l’altra pugile, la taiwanese Li-Yuting,l’uzbeka Turdibekova. Entrambe non avevano superato ilaidi boxe. Ma il Cio le ha ammesse, come già a Tokyo 2020. La Boxing Unit ha assicurato che tutti i pugili che partecipano rispettano le norme di ammissibilità e iscrizione alla competizione. Khelif è stata fermata a New Delhi per livelli troppo alti diosterone: daidel Dna erano emersi cromosomi XY e arrivò la squalifica. C’è poi il precedente della mezzofondista sudafricana Caster Semenya, a cui un tribunale svizzero nel 2019 ha dato torto escludendola dal mondiale di atletica dopo il cambio di regole della Iaaf.