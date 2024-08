Matteo Salvini il sopralluogo al cantiere in Stazione Termini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,, il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, i vertici di Anas, Rfi e Ferrovie, hanno svolto unalper la riqualificazione e sistemazione di Piazza dei Cinquecento, il piazzale antistante laferroviaria di Roma. L'intervento ha l'obiettivo di rendere la piazza più accessibile e integrata con i sistemi di mobilità urbana (treno-bus-taxi); migliorare le condizioni di sicurezza e la qualità dello spazio urbano nonchè la mobilità pedonale e ciclabile ridisegnando i terminal bus e il molo taxi. I lavori per un costo complessivo di 30 milioni di euro, di cui 18 finanziati dal Mit, saranno pronti in una prima fase a dicembre 2024, in occasione del Giubileo 2025.