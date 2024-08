LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Federico Musolesi sconfitto con onore ai sedicesimi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) 20.39 Vince Kim, ma solo applausi per! L'azzurro ha pareggiato 28-28 il quinto set ed esceper 6-4. 20.36 Che peccato per! Finisce 29-27 per il coreano, il bolognese paga l'ultima freccia da otto. Siamo 5-3 per l'asiatico. 20.33 Kim non sbaglia mai! 9-10-10 per battere il 28 di. Siamo 3-3. 20.31 Pareggio nel secondo set! 10-10-9 per l'azzurro, lo stesso per il coreano!comanda 3-1. 20.28VINCE IL PRIMO SET! 9-9-9 contro i 26 del coreano! Si parte benissimo. 20.24 Fallah batte allo shoot-off la vietnamita Do e supera i trentaduesimi di finale. Ora tocca acontro Kim. 20.17 Si sta per concludere la sfida che precede il ritorno dineidi finale. 19.