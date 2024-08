LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco la finalissima per l’oro di Alice Bellandi

Leggi tutta la notizia su oasport

18:11 Ed a sorpresa arriva il waza-ari dell'asiatica pochi secondi dopo l'inizio del golden score. Giù dal podio clamorosamente la tedesca Wagner. 18:09 Shido per passività ad entrambe e dunque Ma Zhenzhao non può più ricevere sanzioni quando mancano 20 secondi al termine del tempo regolamentare. 18:07 Sfida che scorre sul filo dell'equilibrio. Siamo a metà del tempo regolamentare con uno shido comminato alla cinese. 18:03 Ultimi tre incontri di giornata, si passa dunque ai -78 kg femminili. Spazio alla prima finale per il bronzo tra la cinese Ma Zhenzhao e la tedesca Anna-Maria Wagner. 17:58 Clamoroso!è di Kotsoyev! Sulamanidze si becca due shido in 10 secondi, l'ultimo davvero ingenuo con un falso attacco a soli 5 secondi dalla conclusione. 17:56 Uno shido per passività ad entrambi.