L’immunità per l’agguato | Opportunità diplomatica

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Il governo ha a cuore l’accertamento della verità sulla tragica imboscata che ha tolto la vita l’ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Gregoraci e a Mustapha Milambo, ma un’eventuale costituzione dello Stato come parte civile nel procedimento avrebbe esposto l’Italia a responsabilità internazionale per violazione delle norme in materia di immunità delle Nazioni Unite, norme che proteggono i nostri funzionari e i militari inviati all’estero, compresi quelli in Libano sotto mandato dell’Onu". Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, durante il question time alla Camera mette i puntini sulall’ambasciatore di Limbiate avvenuto il 22 febbraio 2021 nei pressi di Goma, nell’est della Repubblica Democratica del Congo.