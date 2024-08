L’energia pesa sulle nostre imprese | La competitività è penalizzata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un peso sempre maggiore delle bollette energetiche gravaspalle delle micro e piccoleitaliane, come denuncia della Cna Macerata. "Paghiamoil 50% in più rispetto allespagnole e il 40% in più rispetto a quelle francesi. Diventa difficile essere competitivi sugli stessi mercati", spiega Maurizio Tritarelli (nella foto), presidente di Cna Macerata, commentando la rilevazione realizzata dalla Cna nazionale sull’andamento dei prezzi del. Secondo l’indagine Cna, infatti, "la situazione energetica attuale mostra come lenella fascia di consumo fino a 20 MW l’anno paganoelettrica il 14% in più della media europea, con punte del 40% rispetto alla Francia e di quasi il 50% rispetto alla Spagna".