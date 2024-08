Le foto del funerale di Ismail Haniyeh a Teheran

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si sono svolti a, in Iran, i funerali del capo dell'ufficio politico di Hamas, ucciso nella notte tra martedì e mercoledì nella sua abitazione nella capitale da un attacco attribuito, da vari esponenti del mondo islamico, a Israele. Una folla in lutto: sono state migliaia le persone che si sono radunate all'Università dicon i ritratti del leader di Hamas e bandiere palestinesi. Alla cerimonia, iniziata stamattina, ha presenziato anche la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei che ha poi presieduto una cerimonia di preghiera per il defunto. Nel suo discorso ha ribadito che Israele sarà "duramente punto" e ha ribadito che cercheranno vendetta per quanto è accaduto. Ieri sera lui stesso ha dato ordine di colpire lo stato ebraico e nelle scorse ore ha chiuso il suo spazio aereo, almeno fino alle 5 di mattina (ora italiana).