La Granbassi denuncia in diretta Rai il titolo-vergogna di Repubblica sulle azzurre della spada | Video

(Di giovedì 1 agosto 2024) Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria? Le “4 regine” che hanno strappato l'oroscherma a squadre contro la selezione francese lunedì sera. Lale ha definite così: “4 regine: l'amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la veterana”. Unnon piaciuto a Margherita, la conduttrice ed ex schermitrice, che lo ha detto durante ladelle Olimpiadi: “Volevo fare un piccolo accenno a una cosa che ho visto appena finita la gara — le sue parole — Il primoche mi è venuto sott'occhio è quello che le descrive come ‘l'amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la veterana'. No, loro si chiamano Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria”.