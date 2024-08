Incidenti mortali scatta l’allarme Oltre venti vittime da inizio anno | Distrazione tra le prime cause

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) di Giorgia De Cupertinis Sono numeri preoccupanti, impressi nero su bianco. Numeri che disegnano – ancora oggi – un quadro a tinte fosche nella nostra provincia, seconda in regione per. Cifre sì, ma che celano dietro sé nomi, storie, vite, cuori che hsmesso di battere. Vite spezzate sull’asfalto, molte dei quali interrotte nel fiore degli anni: soltanto lo scorso martedì, a morire a poche ore di distanza, sono stati due giovanissimi, Mattia Spigato e Andi Vani, coinvolti in due differenti schianti e deceduti giorni dopo in ospedale.