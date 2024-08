In marcia per difendere gli ori Palmisano e Stano atletica al via Mei | Da noi almeno 6 medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) dall’inviato Parigi C’era una volta un fumetto Marvel intitolato “I Difensori”. I super eroi erano chiamati a tutelare le conquiste dell’umanità. Per l’azzurra, la Difesa comincia oggi. All’ora della colazione, dalle 7 in poi. Intorno al Trocadero, zona Torre Eiffel,no maschi e femmine, sui 20 chilometri. E Antonellae Massimomettono in palio i titoli conquistati a Tokyo. Il presidente federale Stefano Mei li accompagna alla partenza con la forza dell’ottimismo: "Sono i campioni in carica, sono tra i leader della nazionale più forte di sempre. Non parlo del metallo delle, ma l’ne conquisterà minimo sei". Inshallah, direbbe, che è di fede musulmana. Lei. Ma partiamo da Antonella, fresca regina d’Europa. La trentaduenne tarantina sta bene, è stata raggiunta dal marito nella Ville Lumiere. Ha dimenticato gli acciacchi fisici.