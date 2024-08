Giulia Salemi mostra per la prima volta la reazione sua e di Pierpaolo Pretelli al test di gravidanza positivo Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Avranno presto un bebè, la coppia che si è conosciuta e innamorata nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lo scorso 19 luglio l’influencer di origini persiane ha potuto finalmente annunciare la sua dolce attesa, dopo i rumor che circolavano da qualche settimana. Nei giorni scorsi laha condiviso tutta la sua felicità attraverso unsu Instagram dove ha raccontato delle sue emozioni e delle sue paure. L’ex Vippona ha anche esternato tutto l’amore per il suo Pier e ha ammesso di sentirsi molto fortunata di aver accanto un uomo come lui, molto attento e premuroso. Il fatto che sia già papà la rende anche più tranquilla. A proposito di, in occasione del suo 34esimo compleanno,ha pubblicato un dolcissimo post su Instagram dedicato al suo compagno: Tanti auguri amore mio..