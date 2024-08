Borsa | l' Europa in calo dopo Wall Street Milano -13%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le Borse europee proseguono in flessione, all'indomani della Fed e delle ipotesi su un taglio dei tassi d'interesse a settembre. Sotto i riflettori ci sono ancora gli esiti delle trimestrali e gli sviluppi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0806 sul dollaro. L'indice stoxx 600 segna undello 0,2%. In rosso Parigi e(-1,3%), Francoforte (-1,1%) e Madrid (-0,5%). In controtendenza Londra (+0,3%),la decisione della Boe di tagliare i tassi. I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dalle banche (-2,7%) e dalle assicurazioni (-0,9%). Gli istituti di credito soffrono guardando alla riduzione dei tassi d'interesse e, in Italia, anche dalle indiscrezioni su ipotetici interventi sugli extraprofitti.