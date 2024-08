Beach volley Gottardi Menegatti escono sconfitte nettamente contro Patricia Duda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Doveva essere la partita più difficile del girone per le azzurre Valentinae Martae così è stato.le brasiliane Anale azzurre sono statepiuttostoin due set con il punteggio di 21-17, 21-10. Le azzurre sono rimaste in scia nel primo set fino più o meno alla metà del parziale, poi le brasiliane dall’8-8 hanno messo la freccia, con Anaeccezionale a muro e qualche ingenuità delle azzurre come un fallo di palleggio die un paio di errori al servizio. Nel secondo set invece la differenza tra le due coppie è stata più marcata, con le azzurre che si sono un po’ perse per strada di fronte alla forza delle avversarie. Se andiamo a vedere i numeri del match, Anache sono state decisamente più efficaci in ogni aspetto tecnico.