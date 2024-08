Autopsia di Sharon Verzeni lo straziante ultimo saluto di genitori e compagno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bergamo. È durata poco più di due ore l’sul cadavere di, la 33enne uccisa con tre coltellate alla schiena e una al petto nella notte tra lunedì e martedì in via Castegnate a Terno d’Isola. L’esame autoptico, eseguito nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni dal medico legale nominato dalla procura, Matteo Marchesi, è iniziato intorno a mezzogiorno e si e concluso pochi minuti dopo le 14. Ancora ignoti gli esiti, che potrebbero fornire elementi interessanti alle indagini per fare luce su questo misterioso omicidio. Al Papa Giovanni sono arrivati anche ildella giovane donna, Sergio Ruocco, oltre alla mamma Mariangela Previtali e al papà Bruno per un. Un momentodurato circa un’ora. All’uscita, ancora in lacrime e raccolti nel loro dolore, non hanno rilasciato dichiarazioni.