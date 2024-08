Agenzia delle Entrate agosto 2024 | calendario delle scadenze del Fisco

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono svariati gli appuntamenti fiscali di cui tener conto nel mese di. Numerose le date da cerchiare in rosso sul proprio, al fine di non incappare in ritardi e, dunque, more con l’. Di seguito riportiamo tutte ledi cui tener conto.fiscali adLa prima parte del mese diè relativamente serena. La seconda, invece, prevede un certo grado di attenzione. In particolare lo sguardo è rivolto al 20, di cui parleremo dopo nello specifico. Per quanto riguarda il lavoro dipendente, per il 16è previsto che i datori di lavoro agricoli e non agricoli versino all’Inps i contributi previdenziali connessi alle retribuzioni che sono maturate nel mese precedente. Il versamento deve avvenire tramite F24 e riguarda anche ex INPDAP, ex ENPALS ed e INPGI.