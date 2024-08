Afragola la vittima | Io ricattato dal frate | gli organizzavo le orge in cambio di cibo e lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sei arresti scuotono il mondo religioso di, in provincia di Napoli. Tra le persone finite in carcere ci sono padre Domenico Silvestro e padre Nicola Gigli, due frati del locale Monastero. Sono accusati di violenza sessuale e il secondo anche di concorso in rapina e tentata rapina: avrebbe arruolato due giovani malviventi, attraverso la mediazione di due imprenditori incensurati, per rubare i cellulari delle vittime e così cancellare le tracce degli abusi perpetrati. Foto e chat compromettenti, tra cui immagini di sesso di gruppo, erano infatti conservati nelle memorie degli apparecchi. Uno dei cellulari verrà rubato, l’altro no per l’opposizione della, che sarà ferito, e fornirà prove decisive per le misure cautelari.