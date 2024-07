William e Harry un altro lutto | è morto lo zio Lord Robert Fellowes ex segretario privato della regina Elisabetta II

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Unha colpito la famiglia reale britannica. E, in particolar modo,. All’inizio di questa settimana èinfatti il loro zio,. Era il marito di Jane Spencer, la sorella maggioreloro madre, Lady Diana. Aveva 82 anni. La famiglia non ha reso note le cause del decesso. La sorella dell’ex moglie di re Carlo III, morta a Parigi in un tragico incidente d’auto, è stata sposata con lui per più di 40 anni e avevano tre figli: Laura, Alexander ed Eleanor. Nel corsosua vita,è stato anche ildefunta.Leggi anche: Il principeeredita 7 milioni dalla morteMadre:riceverà una somma più bassa Chi eraSecondo diversi retroscena,era molto conosciuto e apprezzato all’internofamiglia reale.