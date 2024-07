Treni cancellati e ritardi Giornata nera sui binari Aretini fermi a Orvieto | Siamo rimasti a piedi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ancora disagi ferroviari lungo la linea Roma Firenze e circolazione in tilt. Questa volta, un incendio in un campo nei pressi della stazione di, tra la linea dell’alta velocità e la strada A1, ha causato cancellazioni ea raffica. I vigili del fuoco al lavoro sono intervenuti per estinguere le fiamme ed effettuare la bonifica. L’incendio sarebbe divampato intorno alle 16, dopodiché la circolazione deiè stata interrotta e isi sono accumulati in maniera incontenibile. In molti i casi, i convogli sono stati addirittura. Solo per dare alcuni esempi, l’intercity per Prato ha subito un ritardo di 100 minuti, l’Alta velocità con capolinea Venezia oltre 100. La stazione di Arezzo è al centro di questi disagi. Anche nella direzione opposta l’Intercity per Salerno ha subito un ritardo di 40 minuti.