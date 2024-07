Toti-Shi oggi in tv badminton maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tutte le informazioni per seguire il match tra Giovannie Shi Yuqi, incontro valevole per la fase a gironi del torneo dialledi. L’azzurro classe 2000, dopo aver ottenuto la prima storica vittoria italiana nella disciplina ai Giochi Olimpici nel primo turno contro il surinamese Opti, affronta ora in una sfida proibitiva il numero 1 al mondo. Il forte cinese infatti è uno dei favoriti per la vittoria finale, e ovviamente parte largamente favorito contro. IL MEDAGLIERE DIIL TABELLONE GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO ALLEDI: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI IL CALENDARIO COMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLECome seguire ilallediSarà possibile trovare il match su Discovery+, che si occupa della copertura integrale delle