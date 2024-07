Torino pestaggio sul bus | giovane massacrato di botte da otto coetanei

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Domenica scorsa, un grave episodio di violenza ha scosso. Undi circa 20 anni è stato brutalmente picchiato da un gruppo disu un autobus della linea 32 GTT, fermo al capolinea di piazza Robotti ad Alpignano. La vittima sarebbe stata presa di mira per alcuni apprezzamenti poco graditi rivolti a una ragazza la sera precedente.Leggi anche: Bambina di 8 anni violentata dal vicino di casa, arrestato La situazione è rapidamente degenerata in un violento. Gli aggressori hanno colpito ripetutamente il, sferrando calci anche alla testa. Testimoni e filmati presenti sul luogo hanno confermato la dinamica dell’aggressione, descrivendo scene di estrema brutalità. Ilha rifiutato l’ospedale Nonostante l’intensità dell’aggressione, ilha rifiutato il trasporto in ospedale al momento dell’arrivo dell’ambulanza.