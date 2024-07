Show and Biz The market economy in TV series and popular culture 2000-2020

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le opinioni comuni su un determinato fenomeno sono l’esito di precedenti interpretazioni sedimentatesi del fenomeno stesso. Dopo tutto, il passato viene filtrato attraverso testimonianze che ci giungono: e soprattutto in materia di fenomeni politico-sociali, le idee seguono certi pregiudizi ideologici. Nessuno dei viventi, ad esempio, ha esperito la rivoluzione industriale. Nondimeno, il filtro marxiano-marxista che va per la maggiore vuole che tale avvenimento, anziché aver levato dalla fame miriadi di persone, le abbia immiserite (economicamente e, ancor peggio, moralmente). Come se la ricchezza e la prosperità fossero le condizioni naturali del vivere umano, quando in realtà sono la povertà, la miseria, le carestie, le epidemie a costituire la situazione normale, ovvero ciò che ha caratterizzato l’intera storia umana.